Yunus Akgün'ün Galatasaray macerası bir kez daha kısa sürebilir. Adana Demirspor'da kendini gösteren genç futbolcu milli takıma kadar yükselmeyi başarmıştı. Sarı-kırmızılılara geri dönen 22 yaşındaki futbolcuya Jose Mourinho'nun takımı Roma talip oldu.

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ZEKİ ÇELİK'TEN SONRA YUNUS AKGÜN

İtalyan basınından edinilen bilgiye göre; Lille'den milli futbolcu Zeki Çelik'i transfer ettiren Jose Mourinho, Yunus Akgün'ün de transfer edilmesini istedi.

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JOSE MOURINHO'NUN LİSTESİNDE

Galatasaray'ın genç yıldızını hem yaşı hem de oyun becerileri nedeniyle hücum rotasyonunda yararlı olabileceğini düşünen Portekizli çalıştırıcı, İtalyan devine verdiği listeye Yunus Akgün'ü de ekledi.

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OLA SOLBAKKEN DE GÜNDEMDE

Akşam'ın aktardığı haberin devamında, Jose Mourinho'nun yönetime sunduğu listede Yunus Akgün'ün yanı sıra, Ola Solbakken'in de olduğu belirtildi.