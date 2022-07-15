Yunus Akgün'ün Galatasaray macerası bir kez daha kısa sürebilir. Adana Demirspor'da kendini gösteren genç futbolcu milli takıma kadar yükselmeyi başarmıştı. Sarı-kırmızılılara geri dönen 22 yaşındaki futbolcuya Jose Mourinho'nun takımı Roma talip oldu.
İtalyan basınından edinilen bilgiye göre; Lille'den milli futbolcu Zeki Çelik'i transfer ettiren Jose Mourinho, Yunus Akgün'ün de transfer edilmesini istedi.
Galatasaray'ın genç yıldızını hem yaşı hem de oyun becerileri nedeniyle hücum rotasyonunda yararlı olabileceğini düşünen Portekizli çalıştırıcı, İtalyan devine verdiği listeye Yunus Akgün'ü de ekledi.
Akşam'ın aktardığı haberin devamında, Jose Mourinho'nun yönetime sunduğu listede Yunus Akgün'ün yanı sıra, Ola Solbakken'in de olduğu belirtildi.