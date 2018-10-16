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Mourinho'ya 1 maç ceza

Newcastle United maçında küfür ve yaptığı el hareketi kameralarda yakalanan Manchester United Teknik Direktörü Mourinho'ya 1 maç ceza kesildi.

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Manchester United Teknik Direktörü Mourinho, Newcastle United maçında yaptığı el hareketi ve küfürü nedeniyle ceza aldı.

Portekizli teknik adam cumartesi günü Stamford Bridge'de oynanacak Chelsea maçında takımının başında olamayacak. Mourinho'nun 19 Ekim'e kadar cezaya itiraz hakkı bulunuyor.

(Milliyet)

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