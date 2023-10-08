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Spor

Muaythai Şampiyonası'na katılan Manisalı sporcular 7'de 7 yaptı

Antalya Kemer'de düzenlenen 2023 IFMA Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılan 7 Manisalı sporcudan 5'i dünya ikincisi, 2'si de dünya üçüncüsü oldu ve 7'de 7 yaparak bir rekor kırdı.

IHA8 Ekim 2023 Pazar 16:13 - Güncelleme:
Muaythai Şampiyonası'na katılan Manisalı sporcular 7'de 7 yaptı
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Antalya Kemer'de 29 Eylül-8 Ekim tarihlerinde düzenlenen 2023 IFMA Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na 65 ülkeden 1000'e yakın sporcu katıldı. Dünya Gençler Şampiyonası'nda Manisalı 7 lisanslı sporcu bir rekor kırarak 7'de 7 yapıp, 5 dünya ikinciliği, 2 de dünya üçüncülüğü elde ederek toplam 7 madalya ile şampiyonayı kapattı.

Şampiyonada Manisalı sporculardan Camile Aykoç U23 63.5 kilogramda, Ahmet Mirza Erden Yıldız Erkekler 50 kilogramda, Ayşe Nur Köksal Yıldız Kadınlar 34 kilogramda, Elif Kaya Minik Kadınlar 42 kilogramda ve Büşra Özdemir Minik Kadınlar 38 kilogramda dünya ikincisi oldu. Ömer Faruk Öksüz U23 51 kilogramda ve Simanur İnan da Yıldız Bayanlar Kadınlar 56 kilogramda dünya üçüncüsü olarak toplam 7 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

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