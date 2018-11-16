Mücadeleci futboluyla takdir toplayan Michael Frey'in sıradaki hedefi Trabzonspor
Sezona çok kötü başlayan Michael Frey, son haftalarda ise takımın yıldızlarından biri olmayı başardı.
İsviçreli futbolcu, önce Anderlecht maçında, ardından Alanyaspor karşısında fileleri havalandırarak peş peşe gol sevinçleri yaşadı.
Frey, milli arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını belirterek, “Takım olarak ayağa kalktık. Trabzonspor maçı, çıkışımızı sürdürmek açısından çok önemli. Hem kazanmamız için hem de gol serimi sürdürmek için elimden gelen çabayı göstereceğim” ifadelerini kullandı.
(Fanatik)
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