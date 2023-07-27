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Spor

Muhammed Elyounoussi'nin yeni adresi belli oldu

Danimarka Ligi ekiplerinden Kopenhag, bonservisi elinde bulunan 28 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusu Muhammed Elyounoussi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

27 Temmuz 2023 Perşembe 18:57 - Güncelleme:
Muhammed Elyounoussi'nin yeni adresi belli oldu
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Geçtiğimiz sezonu Southampton'da geçiren Muhammed Elyounoussi'nin yeni takımı belli oldu.

Norveçli yıldız kanat oyuncusu Danimarka ekiplerinde Kopenhag'a transfer oldu.

BONSERVİSİ ELİNDEYDİ

Kopenhag sitesinden yaptığı açıklamada Muhammed Elyounoussi'yle 2027'ye kadar sözleşme imzaladığını açıkladı. Southampton ile sözleşmesi sona eren Elyounoussi'nin transferi bonservissiz gerçekleşmiş oldu.

Kopenhag sportif direktörü Peter Christiansen, "Muhammed Elyounoussi takım kadromuza ve stratejimize en uygun oyunculardan birisi. Takım dengesi de istediğimiz noktada hem iyi oyuncularımız var hem de müthiş genç yeteneklerimiz." diyerek Elyounoussi transferinin çok önemli olduğunu söyledi.

90 MAÇA ÇIKTI

Southampton formasıyla 5 sezonda 90 resmi maça çıkan Muhammed Elyounoussi bu karşılaşmalarda 9 gol, 6 asistlik katkı sağladı.

  • Danimarka Ligi
  • Muhammed Elyounoussi
  • transfer

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