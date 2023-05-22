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Spor

Muhammed Kudüs'e Ada'dan talip çıktı!

Ajax'ın genç yıldızı Muhammed Kudüs, İngiltere Premier Lig'den 3 ekip tarafından takibe alınmış durumda. Ajax'ın sözleşme uzatma teklifini reddeden Ganalı yıldız, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 16:37 - Güncelleme:
Muhammed Kudüs'e Ada'dan talip çıktı!
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2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kudus, Ajax tarafından gelen 1 senelik opsiyonu uzatalım teklifini reddetmesinin ardından sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı 22 yaşındaki Gana'lı oyuncu için 45 milyon euro isteyen Ajax'a İngiltere'den teklifler gelmeye başladı bile.

ADA'DAN 3 TAKIM İZLİYOR

Arsenal ve Manchester United'in yanı sıra Newcastle United'ında oyuncuyla ilgilendiğini ve istenilen ücreti her 3 takımında karşılayacağı öğrenildi.

9 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Nordsjaelland takımında gösterdiği iyi performans'ın ardından Ajax'a 9 milyon euro'ya transfer olan Kudus, Hollanda ekibiyle çıktığı 62 maçta 16 gol 7 asistlik performans sergiledi.

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