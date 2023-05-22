Muhammed Kudüs'e Ada'dan talip çıktı!

2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kudus, Ajax tarafından gelen 1 senelik opsiyonu uzatalım teklifini reddetmesinin ardından sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı 22 yaşındaki Gana'lı oyuncu için 45 milyon euro isteyen Ajax'a İngiltere'den teklifler gelmeye başladı bile.
Arsenal ve Manchester United'in yanı sıra Newcastle United'ında oyuncuyla ilgilendiğini ve istenilen ücreti her 3 takımında karşılayacağı öğrenildi.
Nordsjaelland takımında gösterdiği iyi performans'ın ardından Ajax'a 9 milyon euro'ya transfer olan Kudus, Hollanda ekibiyle çıktığı 62 maçta 16 gol 7 asistlik performans sergiledi.