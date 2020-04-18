Muhammed Salah'tan Mısır'a dev koronavirüs yardımı

18 Nisan 2020 Cumartesi 23:25 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 23:25

İngili ekibi Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, yardımlarıyla gönülleri fethetmeye devam ediyor. Tecrübeli futbolcunun babası Salah Ghaly, ülke basınından Al-Masry Al-Youm'a flaş açıklamalarda bulundu.

Ghaly; oğlunun, doğduğu köy olan Nagrig'in sağlık ve güvenliğini istediğini söylerken köy sakinlerini kalabalıktan kaçınmaya ve uyarılara bağlı kalmaya çağırdı.

YARDIMLAR DEVAM EDECEK



Öte yandan baba Salah, Mohamed'in Nagrig'e maske ile birlikte binlerce ton yiyecek ve taze et bağışladığını duyurdu.

Salah Ghaly, iki buzağı kesileceğini, etin köy halkına ve komşu köylere dağıtılacağını dile getirdi.

Ayrıyeten Ghaly, Mısırlı futbolcuya ait hayır kurumunun köydeki çok sayıda aileye düzenli olarak mali yardım sağlanmaya devam edileceğini belirtti.