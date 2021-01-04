Murat Cavcav, Berat Özdemir için gelen teklifleri açıkladı

04 Ocak 2021 Pazartesi 00:22 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 00:22

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, Süper Lig kulüplerini peşinden koşturan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Özdemir hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Oyuncuyu birçok kulübün istediğini ancak henüz bir anlaşma yapılmadığını belirten Cavcav, "Berat Özdemir'i isteyen kulüpler var. Trabzonspor da var. İstanbul'dan da var. Avrupa'dan da aynı şekilde. Ancak şu an için herhangi bir imza, anlaşma söz konusu değil." diye konuştu.

"BERAT'IN TESTİ POZİTİF ÇIKTI"



Genç yıldız adayının Rizespor maçı kadrosunda yer almamasına da değinen Cavcav, "Berat Özdemir'in Covid-19 testi pozitif çıktığı için bugün Rizespor maçı kadrosuna alınmadı. Semptomsuz şekilde evinde karantina sürecinde. Şu anda sağlığı iyi. Buna da açıklık getirmiş olayım." dedi.