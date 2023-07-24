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Spor

Murat Ilgaz Şampiyonlar Ligi'nde görev yapacak

Gözlemci Murat Ilgaz, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

IHA24 Temmuz 2023 Pazartesi 15:02 - Güncelleme:
Murat Ilgaz Şampiyonlar Ligi'nde görev yapacak
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Gözlemci Murat Ilgaz, İzlanda'nın Breidablik ile Danimarka'ın Copenhagen takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Uefa Gözlemcimiz Murat Ilgaz, İzlanda'nın Breidablik ile Danimarka'ın Copenhagen takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. İzlanda'nın Kopavogur şehrindeki Kopavogsvöllur Stadyumu'nda saat 19.15'de başlayacak müsabaka Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Gergo Bogar tarafından yönetilecek.

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