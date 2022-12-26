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Spor

Murat Özatak: Gol yememeyi de öğrenmek için çalışmalar yapacağız

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 2-1 yenilen Adanaspor'da antrenör Murat Özatak, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA26 Aralık 2022 Pazartesi 00:28 - Güncelleme:
Murat Özatak: Gol yememeyi de öğrenmek için çalışmalar yapacağız
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Adanaspor'da antrenör Murat Özatak, Samsunspor'a 2-1 yenildikleri maç sonrasında ligin ikinci devresinde daha iyi yerlere gelmek için çalışacaklarını söyledi.

Samsunspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Adanaspor'da cezası bulunan Teknik Direktör Kemal Kılıç'ın yerine maç sonu basın toplantısına katılan antrenör Murat Özatak, karşılaşmayı değerlendirdi.

Üzücü bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden Özatak, "Kendi adımıza da çok üzgünüz. Mutlu olduğum bir taraf var. Futbolcularımız 90. dakika boyunca maç disiplininden kopmadılar. Özveriyle oynadılar. Gol atmamızda bir sıkıntı yok. Gol yememeyi de öğrenmek için çalışmalar yapacağız. İkinci yarı inşallah iyi yerlere geliriz." dedi.

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