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Spor

Murat Şahin: Hakemlerin düzgün maç yönettiğini düşünmüyorum

Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın yokluğunda takıma eşlik eden teknik sorumlu Murat Şahin hakeme sitem etti. Hakemlerin düzgün bir maç yönettiğini düşünmüyorum diyen Şahin, 'Maç içerisinde iki tarafa aynı şeyler verilmiyor' dedi.

19 Eylül 2020 Cumartesi 22:07 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 22:08
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Beşiktaş teknik direktörü Murat Şahin, Antalyaspor maçının ardından açıklamalar yaptı. Şahin'in açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Taç gözümün önünde oldu. Tyler'a dışarıdayken çalınıyor. Bize verilmesi gerekirken rakibe verildi. Hakemlerin düzgün bir maç yönettiğini düşünmüyorum. Maç içerisinde iki tarafa aynı şeyler verilmiyor. Tartışmaların büyük nedeni bu. Standart yok."

"2 PUAN KAYBETTİK"

"İlk yarı çok kötü değildik. Hakim ve daha ne yaptığını bilen bir takımdık. İyi analiz ettik rakibi. 1-1 olmasına rağmen Ersin'in kurtarış yaptığını görmedim. Eksikler düzelecek zamanla. 2 puan kaybettik. Galip gelmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum. 2'yi atmak lazımdı. Aramıza katılacak oyuncular var. Hepsi bir araya geldiğinde; 6. haftada eksiklerini gidermiş bir Beşiktaş'ı sahada bulacaklar."

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