Murat Yakın: İtalya'yı yakından takip ettik

İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Yakın, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın son 16 turunda İtalya ile oynayacakları maç için konuştu.

Yakın, "Favori olduğumuzu söyleyemeyiz ama kesinlikle kazanmak için oynayacağız. Almanya maçı bize öz güven sağladı, bunu saklayamayız." dedi.

İtalya'nın maçlarını analiz ettiklerini söyleyen Murat Yakın, "İtalya'yı çok yakından takip ettik. Onlara karşı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Biz hazırız." ifadelerini kullandı.

İsviçre ile İtalya, EURO2024'ün son 16 turunda 29 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.