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Spor

Murat Yakın: Türkiye ile eşleşmek istiyoruz

İsviçre Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Murat Yakın, EURO 2024 kura çekimi sonrası yaptığı açıklamalarda, Türkiye ile eşleşmek istediklerini dile getirdi.

3 Aralık 2023 Pazar 00:26 - Güncelleme:
Murat Yakın: Türkiye ile eşleşmek istiyoruz
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İsviçre Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Murat Yakın, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye ile çeyrek ya da yarı finalde eşleşmek istediklerini söyledi. Almanya'nın Hamburg şehrindeki Elbphilharmonie Konser Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat Yakın, A Grubu'nda yer aldıkları şampiyona hakkında, "Kuradan memnunuz. Almanya, Macaristan ve İskoçya'ya karşı oynayacağız. Bu grupta Almanya lider olur, favori onlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ile yer aldığı F Grubu'nu da değerlendiren Yakın, "Gruba biz de girseydik o grup, 2008'deki gibi olurdu. Türkiye şu anda çok iyi durumda, çok da gurur duyuyorum. İnşallah Türkiye grubu geçer." şeklinde konuştu.

"Türkiye ile eşleşmek ister miydiniz?" sorusuna Yakın, "Şu anda değil. Umarım Türkiye ile çeyrek final veya yarı finalde oynarız." yanıtını verdi.

Murat Yakın, son olarak İstanbulspor'un teknik direktörlük görevini yürüten kardeşi Hakan Yakın hakkında ise "İlk maçı seyrettim, yanında olmak istiyordum, ilk maçını kazandı. Çok memnunum, inşallah devam eder ve maçlarını kazanır." değerlendirmesinde bulundu.

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