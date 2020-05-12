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Spor

Muslera 2024'e kadar Galatasaray'da

Galatasaray'la anlaşması 2021'de sona erecek olan Fernando Muslera'nın 3 yıllık daha sözleşme imzalayacağı ve ücretinde indirime gideceği öğrenildi.

12 Mayıs 2020 Salı 11:04 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 11:26
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Koronavirüs salgını futbolda her şeyi durdurdu. Takımların transfer çalışmaları sekteye uğradı.

Galatasaray, bu süreçte iç transfere yöneldi ve taraftarı heyecanlandıracak bir imza için her konuda anlaşma sağlandı.

Yönetim, Fernando Muslera’nın 2021’de bitecek olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmak için oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı.

Üstelik Uruguaylı file bekçisi, 3 milyon 575 bin Euro olan maaşında indirime gitmeyi de kabul etti. Muslera, gelecek sezonki maaşını 2.5 milyon Euro’ya indirecek. Sonraki yıllarda ise senelik ücreti 2 milyon Euro olacak.

2011’de Lazio’dan transfer edilen 33 yaşındaki kaleci, Galatasaray’da tam 5 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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