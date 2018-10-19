Muslera: Böyle puanlar sizi sezon sonunda şampiyon yapıyor

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Fernando Muslera kısa bir değerlendirme yaptı.

Muslera, sakatlıkların oyunlarını etkilediğini söylerken, bu şartlarda bir puanın kötü olmadığını dile getirdi.

İşte Fernando Muslera'nın maç sonundaki sözleri...

''Erken sakatlık mutlaka oyunumuzu etkiledi. Hatta devre arasında hocamız da bize 'Yıllardır futbolun içindeyim, ilk yarıda ilk kez 3 oyuncu değiştiriyorum' diye. Bunun dışında Bursaspor'a penaltı haricinde net pozisyon vermedik. Biz de bazı şanslar bulduk ancak ne olursa olsun 1 puan 1 puandır. Böyle puanlar sizi sezon sonunda şampiyon yapıyor. Sakatlıklardan sonra 1 puan kötü diyemeyiz.''

EREN DERDİYOK'UN AÇIKLAMALARI

Golcü oyuncu gol sevincini çıkan haberlere yönelik yaptığını söylerken ''İçeride oynadığımız her maçı kazanmak istiyorduk. Zor bir maç oynadık. Bursaspor da iyi oynadı. İstediğimiz futbolu tam olarak sergileyemedik, üzgünüz. Bazı yorumlar yapılıyor, gol sevincim bunlara bir cevap olsun istedim'' ifadelerini kullandı.