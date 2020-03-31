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Spor

Muslera, Gazi Üniversitesi'ne ekipman desteğinde bulundu

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera; Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, koronavirüsden (Covid-19) korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hakan Tutar, 'Bu unutulmaz destekleri için tüm çalışanlarımız adına kendisine teşekkür ederiz.' ifadelerini kullandı.

31 Mart 2020 Salı 00:38 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 00:38
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Koronavirüs salgını ile mücadele etme konusunda anlamlı bir adım atan Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne corona virüsünden (Covid-19) korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hakan Tutar, şu ifadeleri kullandı: "Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, Gazia Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne virüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu. Bu unutulmaz destekleri için tüm çalışanlarımız adına kendisine teşekkür ederiz."

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