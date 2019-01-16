Muslera, Ozan Kabak'a veda mesajı yayımladı

Muslera, Instagram hesabından Türkçe ve İngilizce paylaştığı, 18 yaşındaki savunma oyuncusu ile fotoğrafının da yer aldığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz 6 ay boyunca her şeyini vererek yaptığın mücadele için çok teşekkürler. Sen Galatasaray'ın çocuğusun ve hep öyle kalacaksın ama şimdi yeni macera zamanı... İyi şanslar, tadını çıkar ve yolun açık olsun..."