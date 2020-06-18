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Spor

Son dakika! Muslera taburcu edildi

Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve geçtiğimiz günlerde ameliyat edilen Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

18 Haziran 2020 Perşembe 11:14 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 11:28
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Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve geçtiğimiz günlerde ameliyat edilen Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Uruguaylı kalecinin tedavisi evinde devam edecek.

Muslera hastane çıkışında kısa bir açıklama yaparak şunları söyledi:

Herkese çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bu zor zamanımda bütün ülke yanımda oldu. Özellikle Doktor Yener'e, Galatasaray'a ve Galatasaray taraftarlarına çok çok teşekkürler ediyorum ve en yakın zamanda görüşmek dileğiyle. 

Ayağı alçılı olan Muslera kısa açıklaması sonrası kendisini bekleyen özel araca binerek evine doğru yola çıktı.

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