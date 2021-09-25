25 Eylül 2021 Cumartesi 20:32 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 20:32

Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan ve son olarak deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 3-0 kaybeden Galatasaray'da Muslera'nın ortaya çıkan görüntüsü şaşkınlık yarattı.

Ligdeki ilk 2 maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'yla başlayan kazanamama serisine Kayserispor karşısında da devam ederken, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında Lazio'ya karşı alınan 1-0'lık galibiyet de olumsuz havayı dağıtmaya yetmedi.

MAÇ SONU GERGİNLİK

Ligin 5. haftasında Alanyaspor'u mücadele eden ve 87. dakikada Daniel Candeias'ın golüyle 1-0 yenilen Galatasaray'da maçın ardından soyunma odası koridorlarında arbede yaşandığı iddia edildi.

Söz konusu görüntülere göre sarı-kırmızılıların tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın, maçın ardından Alanyaspor forveti Khouma Babacar'a saldırmaya çalıştığı öne sürüldü. Araya iki ekibin teknik ekip ve futbolcularının girdiği ve olayın büyümeden önlendiği belirtildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA YOK

Konuyla ilgili olarak Galatasaray tarafından henüz bir açıklama gelmedi. Söz konusu video sosyal medyada gündem oldu.