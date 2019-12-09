CİM-BOM, Süper Lig’in 14. haftasında ağırladığı Alanyaspor’u 1-0 yenerek zirve takibini sürdürürken, Fernando Muslera yaptığı kurtarışlarla adeta takımını tek başına ayakta tuttu. 33 yaşındaki Uruguaylı eldiven, Alanyasporlu oyuncuların 5 gollük şutunu kurtararak galibiyetin mimarı olurken, bir kez daha “Muslera varsa Aslan yıkılmaz” dedirtti.

13 KARŞILAŞMADA 10 GOL YEDİ

Fernando Muslera bu sezon ligde görev yaptığı 13 karşılaşmada rakip futbolcuların 53 şutundan 43’ünü kurtararak yüzde 81’lik başarı oranına ulaştı. Sarı-Kırmızılı file bekçisi, bu performansıyla şu ana kadar ligin en yüksek kurtarış oranını yakaladı. Muslera’yı Sivas’tan Samasa (yüzde 79), Konya’dan Serkan Kırıntılı (yüzde 77) ve Denizli’den Stachowiak ile Trabzon’dan Uğurcan Çakır izledi.

EN ÇOK KUPA KAZANAN YABANCI

Muslera, 9 yıllık G.Saray kariyerindeki en iyi ikinci sezonunu geçiriyor. Cim-Bom’daki en iyi dönemini maç başına 0,74 gol yeme ortalamasıyla 2011-2012’de yaşayan 33 yaşındaki eldiven, bu sezon ise 13 maçta 10 gol yiyerek 0,76 gol yeme ortalaması yakaladı. Uruguaylı kaleci, 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 5 Süper Kupa olmak üzere Aslan’da en fazla kupa kazanan yabancı konumunda bulunuyor.