İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2023 Pazar / 15 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Muslera: Zor bir maçtı

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, 1-0 kazanılan Çaykur Rizespor karşılaşmasını değerlendirdi.

28 Ekim 2023 Cumartesi 21:28 - Güncelleme:
Muslera: Zor bir maçtı
ABONE OL

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Türkçe başlayan Muslera "Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Galibiyetle ilgili konuşan Uruguaylı kaleci "Zor bir maçtı. Rizespor zaman zaman bizi zorladı. İki zorlu maçtan sonra buraya geldik. Kazandık ve yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Galatasaray'ın 10 lig maçında ilk yarılarda kalesini gole kapatması hakkında açıklama yağan Muslera "Savunma önemli ama ileride de baskı yapmak ve topu hemen geri almak önemli. Birbirimize sürekli destek oluyoruz. İyi bir arkadaşlık var bu bunun sonuçlarını da sahada görüyoruz." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.