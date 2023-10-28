Muslera: Zor bir maçtı

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Türkçe başlayan Muslera "Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Galibiyetle ilgili konuşan Uruguaylı kaleci "Zor bir maçtı. Rizespor zaman zaman bizi zorladı. İki zorlu maçtan sonra buraya geldik. Kazandık ve yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Galatasaray'ın 10 lig maçında ilk yarılarda kalesini gole kapatması hakkında açıklama yağan Muslera "Savunma önemli ama ileride de baskı yapmak ve topu hemen geri almak önemli. Birbirimize sürekli destek oluyoruz. İyi bir arkadaşlık var bu bunun sonuçlarını da sahada görüyoruz." diye konuştu.