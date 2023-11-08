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Spor

Muslera'dan büyük fedakarlık! Dev maçta takımı yalnız bırakmayacak

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan ve bir süre sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera'dan sürpriz bir haber geldi. Deneyimli eldiven, sarı kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Bayern Münih maçında iğne ile sahada olması bekleniyor. İşte detaylar...

8 Kasım 2023 Çarşamba 10:11 - Güncelleme:
Muslera'dan büyük fedakarlık! Dev maçta takımı yalnız bırakmayacak
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Galatasaray'da Bayern Münih maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kasımpaşa maçında sakatlanan ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera yapılan son antrenmana katıldı.

İĞNE İLE SAHADA OLMASI BEKLENİYOR

Uruguaylı eldiven, Almanya kafilesine alınırken bu gece oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Tecrübeli kalecinin iğne ile sahadaki yerini alabileceği belirtildi.

ICARDI İDMANA ÇIKMADI

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık gerçekleşen son çalışmaya Mauro Icardi ise çıkmadı. Arjantinli golcü yine iğne ile forma giyecek.

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