Galatasaray'da Bayern Münih maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kasımpaşa maçında sakatlanan ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera yapılan son antrenmana katıldı.

İĞNE İLE SAHADA OLMASI BEKLENİYOR

Uruguaylı eldiven, Almanya kafilesine alınırken bu gece oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Tecrübeli kalecinin iğne ile sahadaki yerini alabileceği belirtildi.

ICARDI İDMANA ÇIKMADI

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık gerçekleşen son çalışmaya Mauro Icardi ise çıkmadı. Arjantinli golcü yine iğne ile forma giyecek.