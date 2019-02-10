Muslera’nın alternatifi Gökhan
Bu sezon performansı düşen Muslera’nın yerine Rize’nin file bekçisi Gökhan Akkan’ın transfer edileceği ifade ediliyor.
- StarSpor
Galatasaray'da Gökhan Akkan operasyonu. Sarı-Kırmızılı takım şampiyonluk mücadelesine devam ederken bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor. Bu sezon performansı düşen Muslera’nın yerine Rize’nin file bekçisi Gökhan Akkan’ın transfer edileceği ifade ediliyor. Yönetim genç kaleci için zemin yoklamaya başladı.
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