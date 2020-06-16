İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8481
  • EURO
    7,7285
  • ALTIN
    379.744
  • BIST100
    111667
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Muslera'ya hastanede doğum günü sürprizi
Spor

Muslera'ya hastanede doğum günü sürprizi

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera'ya eşi Patricia Callero doğum günü sürprizi yaptı.

DHA16 Haziran 2020 Salı 15:51 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 16:08
ABONE OL

Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor maçının 15'inci dakikasında sakatlanan ve bugün başarılı bir ameliyat geçiren Fernando Muslera'ya ziyaretler sürüyor.

Sarı-kırmızılı kulübün 2'nci Başkanı Abdurranim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, kulüp doktoru Yener İnci ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un hastanede ziyaret ettiği Muslera'ya en güzel sürpriz ise eşinden geldi.

Patricia Callero, bugün 34 yaşına giren Muslera'nın doğum gününü kutlamaya elinde hediyeler ve balonlarla geldi. Patricia Callero, Muslera'nın doğum gününü kutlamaya geldiğini belirtirken, teşekkür etti.

Cenazede depreme yakalandılar! Tekbir sesleri yükseldi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.