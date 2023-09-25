Mustafa Ati Göksu: Oyun ışık verdi

Trendyol 1. Lig'in 6 haftasında konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Altay'ın teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu, iyi oyunlarını sürdürüp, bundan sonraki maçlarda da puan veya puanlar almak istediklerini söyledi.



Göksu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakaya iyi hazırlandıklarını ve bunu sahaya yansıttıklarını dile getirdi.

Rakibin attıkları golden sonra etkisiz kaldığını aktaran Göksu, "Galip gelseydik bizim açımızdan iyi olacaktı, biraz daha yukarı çıkacaktık. Ancak bugünkü oyun ilerisi için ışık verdi. İnşallah bu oyunumuzu devam ettirirsek, Giresun'dan da puan veya puanlarla döneceğimize inanıyoruz. Eğer direkten dönen top gol olsaydı, maçın şekli böyle olmazdı diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.