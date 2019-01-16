İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3644
  • 6,1211
  • 222.691
  • 94.921
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mustafa Cengiz: Ozan Kabak transferi başarı hikayesidir

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferiyle ilgili konuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın 19 yaşındaki stoperi Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferi sonrasında bir açıklama yaptı. Mustafa Cengiz, Ozan Kabak'ın transferini Galatasaray'ın gücünü ve vizyonunu ortaya koyan ve Türk Futbolu açısından örnek teşkil eden önemli bir başarı olarak değerlendirdi. Ozan'ın Stuttgart'a transferinin Türkiye'deki tüm altyapı oyuncularına ve gençlere ilham veren, rüyalarının gerçekleşebileceğine dair güven aşılayan bir gelişme olduğunu belirten Mustafa Cengiz, şunları söyledi:
 
"Ozan henüz 19 yaşında, Galatasaray'ın altyapısından yetişmiş hem çok yetenekli hem de ahlaklı bir sporcumuz. Bu yaşta bir gencin sadece 3 ay içinde değerini bu seviyeye yükseltmesi büyük bir başarı hikayesidir. Bu başarı hikayesinin mimarları da onu altyapıda yetiştiren teknik kadromuz ve kendisine verdiği güven ve destekle onu parlatan, Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkaran Fatih Terim'dir. Ozan Kabak'ın başarısı Türkiye'deki tüm altyapı oyuncularının ve gençlere umudunu tazelemiş, onlara rüyalarının gerçek olabileceğine dair inanç ve ilham vermiştir. Bu transfer aynı zamanda Galatasaray'ın gücünü, vizyonunu ortaya koyan ve Türk Futbolu açısından örnek teşkil eden bir gelişmedir. Türk Futbolunun gelişmesi hem sportif olarak hem de marka değeri yönünden dünyanın en büyük ligleri ile gerçek anlamda rekabete girmesi için kendi bünyemizden daha fazla Ozan'lar çıkarmalıyız. Galatasaray'ın evladı Ozan'a Galatasaray'a sunduğu katkılar için, ahlaklı ve ilkeli duruşu için teşekkür ediyorum. Yeni kulübünde ve kariyerinde başarılar diliyorum."
 
"BOŞA ATACAK KURŞUNUMUZ YOK"
 
Mustafa Cengiz, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak, "Galatasaray'ın menfaatleri çerçevesinde son derece dikkatli, dengeli ve akılcı adımlarla ilerliyoruz. Bizim boşa atılacak mermimiz yok. KPMG'nin raporunda da görüldüğü gibi Galatasaray'ı Avrupa'nın en başarılı mali yapılarından birine kavuşturma yolundayız. Sportif başarıdan ödün vermeden, mali ve idari disiplini koruyarak Galatasaray'ı çok aydınlık bir geleceğe kavuşturacağız. Camiamız ve taraftarımız bu konuda müsterih olsun. Tüm kulvarlarda, tüm branşlarda zirvede olan, gurur duyacakları bir Galatasaray görecekler" dedi.

Gaza gelen İP’li başkan adayı Bozkurt işaretini yanlış yaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Akıllı mühimmatlarda kullanılmak üzere geliştirildi

Akıllı mühimmatlarda kullanılmak üzere geliştirildi

Başkan Erdoğan Kitaroviç'i resmi törenle karşıladı

Başkan Erdoğan Kitaroviç'i resmi törenle karşıladı

Münbiç'te zaman ayarlı patlama

Münbiç'te zaman ayarlı patlama

Ruhani, ABD ve Fransa’ya meydan okudu

Ruhani, ABD ve Fransa’ya meydan okudu

Kremlin’den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin’den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Erhan Usta MHP'den ihraç edildi

Erhan Usta MHP'den ihraç edildi

Aybüke öğretmeni şehit edenlerin cezası belli oldu

Aybüke öğretmeni şehit edenlerin cezası belli oldu

Kılıçdaroğlu´nun ´tarafsızlık´ yalanı tescillendi

Kılıçdaroğlu´nun ´tarafsızlık´ yalanı tescillendi
 

POPÜLER HABERLER

Münbiç´ten ilk görüntüler

Münbiç´ten ilk görüntüler

Türkiye ilkleri başarıyor

Türkiye ilkleri başarıyor

10 numaraya 4 aday

10 numaraya 4 aday

Çorum'daki Türkiye'nin ilk fauna tanıtım alanında kış güzelliği

Çorum'daki Türkiye'nin ilk fauna tanıtım alanında kış güzelliği

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA