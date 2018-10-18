Mustafa Cengiz: Riva ve Florya projelerinden en az 1 milyar TL bekliyoruz'

‘Düşler Vadisi Riva’ projesinin lansmanı Riva’daki satış ofisinde gerçekleşti. Etkinliğe Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Gayrimenkul Geliştirme AŞ Genel Müdürü Mehmet Akif Şeker, Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz ile Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim katıldı.

Hakan Yılmaz: “Yılmaz İnşaat olarak 2.8 milyar TL yatırım yapacağız”

45 yıllık tecrübeye sahip olduklarını söyleyen Hakan Yılmaz, “Bölgeye örnek teşkil edecek. Projeyi yatay düzlemde tasarladık. 1 adet ilköğretim ve ortaöğretim okulu olacak. Camii inşaatı var. Yılmaz İnşaat olarak 2.8 milyar TL yatırım yapacağız. Düşler Vadisi ile doğa yaşamının getirdiği bir çok unsuru entegre edeceğiz. Arazi 1157 dönüm. Fiyatları makul seviyede tuttuk. Villaların başlangıç fiyatı 1 milyon 69 bin TL’den başlıyor. Emlak Konut’a, Galatasaray’a ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Ertan Keleş: “1 milyon 157 bin metrekarelik alanda yapılacak”

Projenin 1 yıl içerisinde basına tanıtılır hale gelmesinden dolayı Yılmaz İnşaat, Galatasaray ve Emlak Konut’a teşekkür eden Ertan Keleş, “1 milyon 157 bin metrekarelik alan üzerinde gerçekleşecek olup, 207 bin metrekarelik kısmı orman alanı olacak. Doğal yaşamı ve doğal mimariyi öne çıkartan çalışma gerçekleştirdik. Güzel bir proje oldu. Emlak Konut olarak çok beğendik” şeklinde konuştu.

Mustafa Cengiz: “Galatasaray hiçbir zaman hiçbir yere beleşe konmadı”

Galatasaray Kulübü’nün tarihte belki de ilk defa bir arsa üzerinden, bir sosyal site, oluşturulduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz, “Başka varsa düzeltirim ama Türkiye için bir ilk. Galatasaray bilinenin aksine, yapılmak istenen algının aksine kendisinin hak etmediği bir varlıkla buralara gelmemiştir. Ali Sami Yen'den, Macidiyeköy’den mevcut Aslantepe’ye geçtiğinde devletimize milyarlarca para kazandırdı. Biz bundan onur duyarız. Aslantepe’de bomboş arazi cazibe merkezi oluşturuldu. Bugün 5 milyar Dolarlık ekonomiye katma değer sağladı. Galatasaray hiçbir zaman hiçbir yere beleşe konmadı. Dişiyle, tırnağıyla tek tek mücadele ederek bugünlere geldi. Bize buraları kazandıran eski yönetimlere Selahattin Beyazıt başkanıma teşekkür ederim. Bunu bir borç bilirim. Biz bize emanet edilen Galatasaray’ın menkul gayrimenkul bütün değerlerini en ileri, en optimum şekilde değerlendirme noktasında mücadele eden bir yönetim durumundayız" ifadelerini kullandı.

“Kayıkhane yapmayı planlıyoruz”

Emlak Konut’un burada bulunmasının müşterek bir yararlanma olduğunu ifade eden Başkan Cengiz, “Hem devlet hem de Galatasaray yararlanıyor. Onların payı yüzde 20, bizim yüzde 80. Burası çok değerli bir arazi. Burada müthiş bir yerleşim var. Bizim yaptığımız ilk planda Galatasaray’ın villa sayısı 840’lardaydı. Bu 1500’e çıkartılmış durumda. Bu arazide hedeflerimizden birisi de üniversite rektörümüzle görüştük, lise müdüremizle irtibatlandık. Finalize etmek istiyoruz. Biz burada Galatasaray ilkokulunun olmasını arzu ediyoruz. Bu konuda devlet olumlu yaklaşıyor. Galatasaray 13 branşta faaliyet gösteren bir spor kulübü. 1500’e yakın sporcuyu her gün her saat eğitiyoruz. Devletimiz olimpik sporlarının en az 6 dalda desteklenmesini bizde istiyor. Bu noktada devlet biz bazı noktalarda yardımcı oluyor, vergi iadesi gibi. Riva deresinde bir arazimiz var. Orada kayıkhane yapmayı planlıyoruz. Kürekçilerimizin orada antrenman yaparak, Olimpiyatlar’da Türkiye’yi tanıtıp, madalya almasına çalışıyoruz. Bugün ulusların doğru algı ile tanıtmanın en doğru en sağlı yolu spordur. Nasıl futbolda nasip bize nasip olduysa Türkiye’yi temsil etmek, diğer bütün branşlarda da temsil etmesini istiyoruz” açıklamasında bulundu.

“Mesele 3-5 kuruş parası değil, bir sistem meselesidir”

Yönetim olarak sportif, mali ve idari olarak çok büyük bir yeniden yapılanma içinde olduklarını vurgulayan Mustafa Cengiz, “Bu yeniden yapılanma içerisinde bazı branşları bekletiyoruz. Bazı branşların uluslararası arenalara çok sağlıklı çıkması, fark yememesi, Türkiye ve Galatasaray için doğru temsil için bekletiyoruz. Bununla ilgili bazı haberler görüyoruz, üzülüyoruz. Mesele 3-5 kuruş değildir. Bir yatırım, bir sistem meselesidir. Sizin ve taraftarlarımızın desteği ile oturtacağız” diye konuştu.

Başkan Cengiz, Emlak Konut ile yaptıkları sözleşmeyle Riva ve Florya’daki projelerden en az 1 milyar TL gelir beklediklerini açıkladı.

Teknik Direktör Fatih Terim'in sözleşmesinin uzatmalarıyla ilgili sorulan soruya Cengiz, "Bizde imzalar kalbe atılmıştır. Kağıtlar boştur. Biz her zaman beraberiz” şeklinde cevap verdi.

(İHA)