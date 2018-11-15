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Mustafa Cengiz yeniden PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Spor Kulübü ve Başkanı Mustafa Cengiz yeniden PFDK’ya sevk edildi. Mustafa Cengiz daha önce 60 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.

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TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

Hukuk Müşavirliği'nce 15.11.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 14.11.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 14.11.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan ve 14.11.2018 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu toplantısında yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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