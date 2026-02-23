İSTANBUL 10°C / 6°C
  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  Mustafa Dalcı: Sezon sonunda Sakaryaspor ligde kalacak
Spor

Mustafa Dalcı: Sezon sonunda Sakaryaspor ligde kalacak

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sivasspor'a yenilen Sakaryaspor'un teknik direktörü Mustafa Dalcı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA23 Şubat 2026 Pazartesi 16:46 - Güncelleme:
Mustafa Dalcı: Sezon sonunda Sakaryaspor ligde kalacak
Sakaryaspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Sivasspor yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, "Sakaryaspor büyük bir camia. Ben buraya bilerek ve isteyerek geldim. Ligin sonunda bu takım ligde kalacak. Zor ama elimizden geleni yapacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Özbelsan Sivasspor'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sakaryaspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı açıklamalarda bulundu.

Dalcı, "Son haftalarda 3 puana hasret olan bir takım, 7 maçtır kazanamayan bir takım. Bu maça aslında oyuncularımız doğru ve ciddi hazırlanmıştı. Maçta her şey çok çabuk oldu ve basit goller yendi. Toparlanmak kolay olmuyor. 10 kişi kalmamız işimizi daha çok zorlaştırdı. Oyunun belli bölümlerini çok doğru oynadık. Toparlanacağız. Sakaryaspor büyük bir camia. Ben buraya bilerek ve isteyerek geldim. Ligin sonunda bu takım ligde kalacak. Zor ama elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

