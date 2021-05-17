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Spor

Mustafa Denizli: Skor daha farklı olabilirdi

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında İstanbulspor'u 3-2 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, 'Rövanşta taraftarımızı, camiamızı mutlu edecek sonucu almak için bütün çabamızla mücadele edeceğiz.' dedi.

AA17 Mayıs 2021 Pazartesi 23:44 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 23:44
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Mustafa Denizli, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, futbol psikolojisinin zaman zaman ters tepkiler veren bir oyun olduğunu, 3-2'lik galibiyetin farklı yorumlanabileceğini söyledi.

Müsabakayı daha farklı kazanabileceklerini aktaran Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbolcularım üzüldü tabi. İkinci gol futbolcularımızı biraz üzdü. Geriden gelip 3-2 öne geçseydik farklı bir tabloyla karşılaşacaktık. Neticede Altay'ın ne kadar önemli bir camia olduğunu Türkiye biliyor. Rövanşta taraftarımızı, camiamızı mutlu edecek sonucu almak için bütün çabamızla mücadele edeceğiz. Rakibimiz de iyi mücadele etti. Oyunda konuşulacak pozisyonlar varsa sadece bizim tarafımızda üretildiğini söylemek mümkün. Daha dikkatli vuruşlar yapabilseydik skor daha farklı olabilirdi. Sonuç böyle tecelli etti."

Denizli, rövanşta çıkabilecek 3 neticeden 2'sinin kendilerini finalist yapacağını belirterek, "Dolayısıyla biz rövanşa da aynı duygularla, hazırlıklarımızı da tam yaparak hazırlanacağız. Camiamıza inşallah mutlu bir ikinci maç sonucu göndereceğiz." diye konuştu.

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