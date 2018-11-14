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Mustafa Denizli'ye 5 milyon Euro transfer bütçesi

Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner'in teknik direktör Mustafa Denizli'ye '5 milyon euro (yaklaşık 31 milyon TL) transfere harcayacağım' dediği ileri sürüldü.

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Deplasmanda Bursaspor’u devirip 22 puana ulaşan ve Süper Lig’de zirve adaylarından biri haline gelen Kasımpaşa devre arasında gücüne güç katmaya hazırlanıyor.

Mustafa Denizli yönetimindeki 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak yarışın içerisine giren İstanbul ekibinin başkanı Turgay Ciner’in iştahı kabardı. Lacivert-Beyazlılar’ın performansından son derece memnun olan Başkanın, tecrübeli teknik adamla yaptığı değerlendirme sonucunda ara transfere 5 milyon euro bütçe ayıracağı öğrenildi. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan ve yapılacak takviyeler için kolları sıvayan Denizli’nin de takıma seviye atlatacak oyuncuları kadrosuna katmak için liste hazırlığında olduğu ifade edildi.

Yıldızlara kapı kapalı

Öte yandan takımda performanslarıyla da dikkatleri üzerine çeken Mbaye Diagne ve Trezeguet’ye ise kapılar kapalı. Mustafa Denizli’nin iki oyuncuya da astronomik bir teklif gelmemesi durumunda kafalarının karışmaması için transfere kapıyı kapattığı kaydedildi.

(Fanatik)

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