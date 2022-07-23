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Spor

Mustafa Eskihellaç, Gaziantep FK'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattı.

AA23 Temmuz 2022 Cumartesi 19:54 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Mustafa Eskihellaç'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen 25 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "27 Temmuz'da Gaziantep'e gelerek çalışmalara katılacak olan Mustafa Eskihellaç'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ KİMDİR?

Mustafa Eskihellaç, 5 Mayıs 1997 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Futbola 10 yaşında Çağlayanspor'da başlayan Mustafa, 2009 yılında Düzyurtspor (1461 Trabzon FK) altyapısına katıldı. Burada profesyonel olan genç oyuncu, 2015/16'da şans bulmaya başladı, TFF 3. Lig'de 15, Türkiye Kupası'nda 1 maça çıktı.

2016/17'de 29 maçta 8 gol, 2017/2018'in ilk yarısında 19 maça çıkan ve 8 gol atan kanat oyuncusu, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un dikkatini çekti. 3. Lig'den Süper Lig'e sıçrayan yetenekli oyuncu, Ocak 2018'de Malatya'ya imza attı.

Sarı Kırmızılı ekipteki ilk döneminde forma şansı bulmakta zorlanan genç isim, 2 maçta sadece 25 dakika süre alabildi. 18/19'un ilk devresini Malatya'da geçiren Eskihellaç, tecrübe kazanması için devre arasında Elazığspor'a kiralandı ve 13 maçta 4 gol, 3 asistle skor katkısı verdi. 2019/20'de bir başka 1. Lig ekibi Boluspor'a kiralanan Mustafa, maç eksiğini kapattı.

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