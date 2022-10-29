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Spor

Mustafa Gürsel: Bu mücadele sürdükçe sonuç da gelecektir

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında evinde Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalan Beyçimento Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, 'Sonuç anlamında üzgünüz ama bu mücadele sürdükçe sonuç da gelecektir.' dedi.

29 Ekim 2022 Cumartesi 17:10 - Güncelleme:
Mustafa Gürsel: Bu mücadele sürdükçe sonuç da gelecektir
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Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, oyuncularının verdikleri mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Oyunun genelinde maçı kazanmayı çok istediklerini ifade eden Gürsel, şöyle konuştu:

"Oyunu kazanmayı çok istedik ama berabere bitti. Sonuç anlamında üzgünüz ama bu mücadele sürdükçe sonuç da gelecektir. Beşinci beraberliğimizi aldık, kazanmak isterdik. Bandırmaspor takımı nerede olursa olsun mücadelesini sürdürecektir. Bir an önce galibiyetle tanışmak istiyoruz."

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