19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:01 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:01

Galatasaray'ın Şubat ayında kadro dışı bıraktığı 18 yaşındaki genç yıldızı Mustafa Kapı, Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer oldu.

Sarı-kırmızılılar, genç oyuncunun Fransa'ya transfer olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi olarak bildirdi.

GALATASARAY 300 BİN EURO YETİŞTİRME BEDELİ ALACAK



Gelecek vadeden futbolcu, Lille ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Böylece Lille'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Mehmet Zeki Çelik ve Ferhat Çoğalan'dan sonra takımın beşinci Türk futbolcusu oldu. Galatasaray, Mustafa Kapı için 300 bin euro yetiştirme bedeli alacak.

Kapı, 2018/19 sezonunda Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçın 90+4'üncü dakikasında Sofiane Feghouli'nin yerine oyuna girerek 16 yıl 4 ay 15 günle Süper Lig tarihinde sarı kırmızılı formayı giyen en genç futbolcu olarak kayıtlara geçmişti.