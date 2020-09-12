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Spor

Mustafa Kapı resmen Lille'de

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille, Galatasaray'dan Mustafa Kapı'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Lille böylelikle kadrosuna 4. Türk futbolcuyu katmış oldu.

12 Eylül 2020 Cumartesi 21:52 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 21:52
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Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e resmi imzayı attı.

Fransız ekibi, "Jenerasyonunun en potansiyelli oyuncularından Mustafa Kapı artık bir Lille oyuncusu. Galatasaray'dan geldi ve bugün sözleşmeyi imzaladı" diyerek transferi resmen duyurdu.

Kadrosunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'i bulunduran Lille, böylece 4. Türk oyuncuyu da bünyesine katmış oldu.

BURAK YILMAZ'DAN MUSTAFA KAPI'YA HOŞGELDİN

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