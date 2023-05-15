İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2023 Pazartesi / 25 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,6801
  • EURO
    21,4309
  • ALTIN
    1275.04
  • BIST100
    4501.21
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mustafa Kavaz: Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz
Spor

Mustafa Kavaz: Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz

Efeler Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Ziraat Bankkart'ın başarılı başantrenörü Mustafa Kavaz şampiyonluk hakkında duygularını paylaştı.

AA15 Mayıs 2023 Pazartesi 22:36 - Güncelleme:
Mustafa Kavaz: Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz
ABONE OL

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi beşinci maçında Halkbank'ı 3-1 mağlup eden ve seriyi 3-2 kazanarak üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankkart'ın başantrenörü Mustafa Kavaz, oyuncularıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Kavaz, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak final serisi boyunca çok iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Final serisinin beşinci maçında oyuncularının serviste, savunmada ve atakta yüreklerini ortaya koyarak oynadıklarını belirten Kavaz, şu ifadeleri kullandı:

"Takımdaki iyi enerji sahaya yansıdı. Öyle bir takım vardı ki içerde hep dik durduk, hep reaksiyon göstermeye çalıştık. Herkesle gurur duyuyorum. Ziraat Bankkart ailesiyle de gurur duyuyorum. Her zaman arkamızdalardı, yönetim hiçbir zaman desteğini eksik etmedi. Bu destek için herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım devamı gelir. Sürdürülebilir bir başarı yakaladık. İnşallah Avrupa'da da başarı elde ederiz. Umarım daha iyi yerlere gelebiliriz. Tüm oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok büyük özveri ve karakter ortaya koydular. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz."

  • mustafa kavaz
  • ziraat bankkart
  • efeler ligi
  • şampiyon

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.