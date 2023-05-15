Mustafa Kavaz: Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi beşinci maçında Halkbank'ı 3-1 mağlup eden ve seriyi 3-2 kazanarak üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankkart'ın başantrenörü Mustafa Kavaz, oyuncularıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Kavaz, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak final serisi boyunca çok iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Final serisinin beşinci maçında oyuncularının serviste, savunmada ve atakta yüreklerini ortaya koyarak oynadıklarını belirten Kavaz, şu ifadeleri kullandı:

"Takımdaki iyi enerji sahaya yansıdı. Öyle bir takım vardı ki içerde hep dik durduk, hep reaksiyon göstermeye çalıştık. Herkesle gurur duyuyorum. Ziraat Bankkart ailesiyle de gurur duyuyorum. Her zaman arkamızdalardı, yönetim hiçbir zaman desteğini eksik etmedi. Bu destek için herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım devamı gelir. Sürdürülebilir bir başarı yakaladık. İnşallah Avrupa'da da başarı elde ederiz. Umarım daha iyi yerlere gelebiliriz. Tüm oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok büyük özveri ve karakter ortaya koydular. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz."