Mustafa Özat'tan Christian Atsu ve Taner Savut açıklaması

Hatayspor Basın Sözcüsü Mustafa Özat, yayıncı kuruluşta yaşanan depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Özat, "Bütün bu acıyı yaşayanlara geçmiş olsun. Hatay, Antakya merkezde çok zor durumdayız. Yardıma ihtiyaç var. Bölgede bazı illere ayrım yapılmasını istemiyoruz. Hatay'a ulaşım çok zor biliyorum ama Antakya'da şu ana kadar ulaşılan bir torba bilinen bir yer yok. Bir battaniye verilen bir yer varsa paylaşılsın. Hava soğumaya başlıyor, sabaha kadar sürecek bir yağmur var. Enkaz altında herkes, kendi imkanlarıyla yakınlarını çıkarmaya çalışıyor. Sağ olsun, Volkan Hoca'mın haykırışından sonra birazcık ilgi odağı olduk. Ama şu anda yardım kesinlikle yok. AFAD'dan İstanbul'dan, uzun yoldan geliyor ama o bölgenin tüm fertlerinin yardıma ihtiyacı var. Haber alıyoruz, özellikle başka illere yönlendirilmeye çalışılıyor, Hatay'daki de insan, Hatay'daki de çocuk. Onların da insan, çocuk olduğunu sizlerin aracılığıyla haykırarak sizin aracılığıyla duyurmak istiyorum. İnanın çok zor durumdayız. Telefonlar ulaşılamıyor." dedi.

Mustafa Özat, sözlerine, "Taner Savut'a ulaşamadık. Enkaz altında olduğunu biliyoruz. Atsu'ya ulaşamadık, binasının enkaza döndüğünü öğrendik. Allah'a şükürler olsun Burak Öksüz ve Bertuğ enkaz altından çıkartıldı. Kerim Alıcı, kendi imkanlarıyla çıktı. Büyük bir korku var hepimizde. Herkes kendi yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Telefonlar kilitli. Yollar kapalı. Sadece insani duygularla konuşuyorum, o bölgedeki herkes insan. Yardımları özellikle başka illere yönlendirmeye çalışıyorlar. Bu doğru bir yaklaşım değil. Belki bunu şahıs bazında yapmıştır insanlar. Hatay, şu anda mağdur durumda. Buradaki tek amacımız var, insan olduğumuzu hissettirmek istiyoruz bütün Türkiye'ye." diye devam etti.

Özat, son olarak, "Tesislerde toplanıldı. Volkan Hocam, sağ olsun, bütün gayretleriyle çalışıyor. Allah razı olsun kendisinden ve ailesinden. 40 yıllık Hataylı gibi. Bütün oyuncuları topladı, sahiplendi. Kulüpte tek katlı kulübeler var, orada kalıyorlar." ifadelerini kullandı.