Mustafa Pektemek iddialı: Zaman ilerledikçe daha iyi olacağım

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi. Karşılaşmayı 1 golle kapatan Mustafa Pektemek, Her zaman çalışıyorum, elimden gelenin %100'ünü yapmaya gayret gösteriyorum." diye konuştu.

Pektemek'in açıklamaları şu şekilde:

"Önemli bir maçtı, kazanmamız lazımdı. Zor deplasmanda zor bir takıma karşı oynadık. Yardımlaşarak ve beraber oynayarak kazandık. Her zaman çalışıyorum, elimden gelenin %100'ünü yapmaya gayret gösteriyorum."

"Hocamız şans verdiğinde değerlendirdiğimi düşünüyorum. Zaman ilerledikçe daha iyi olacağım."