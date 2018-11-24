Mustafa Pektemek iddialı: Zaman ilerledikçe daha iyi olacağım
Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ettiği maçta 1 gol atan Mustafa Pektemek, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi. Karşılaşmayı 1 golle kapatan Mustafa Pektemek, Her zaman çalışıyorum, elimden gelenin %100'ünü yapmaya gayret gösteriyorum." diye konuştu.
Pektemek'in açıklamaları şu şekilde:
"Önemli bir maçtı, kazanmamız lazımdı. Zor deplasmanda zor bir takıma karşı oynadık. Yardımlaşarak ve beraber oynayarak kazandık. Her zaman çalışıyorum, elimden gelenin %100'ünü yapmaya gayret gösteriyorum."
"Hocamız şans verdiğinde değerlendirdiğimi düşünüyorum. Zaman ilerledikçe daha iyi olacağım."
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