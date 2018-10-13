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Mustafa Reşit Akçay'dan Aykut Kocaman açıklaması: Konyaspor'da da veriler silinmişti

Aykut Kocaman'ın ardından Konyaspor'da göreve getirilen Mustafa Reşit Akçay gündeme oturacak açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'de büyük kaosa neden olan Aykut Kocaman'ın analiz ekibi ve yardımcılarının var olan antrenman verilerini sildiği iddiası Mustafa Reşit Akçay'ın açıklamasıyla başka bir noktaya gitti.

Teknik heyetten analist Turgay Altay, kaleci antrenörü Murat Öztürk'ün antrenman verilerini sildiği ve var olan bilgileri de dışarıya sızdırıldığı başkan Ali Koç tarafından iddia edilmişti. Koç'un iddiasını yalanlayan teknik ekipteki kişiler, ""Biz Fenerbahçe'ye ihanet etmedik. İhanet etmek isteyenlere de engel oluruz. İçeriden size yanlış bilgiler verildi. Bu tarz olaylar kesinlikle yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Mustafa Reşit Akçay'dan da bir açıklama geldi. Aykut Kocaman'dan sonra Konyaspor'da göreve getirilen Mustafa Reşit Akçay, ASpor'da yayınlanan programa yorumları ile katkı veren Trabzonspor'un eski futbolcusu Selahattin Kınalı'ya mesaj atarak;" Aykut Kocaman'dan sonra Konyaspor'a gittiğimde tüm veriler alınmıştı" ifadelerini kullandı.

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