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Spor

Mustafa Tokgöz: Bu üç puan inancın göstergesiydi

HES Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, ' İnanmış ve vazgeçmeyen bir Kayserispor gördük.' dedi.

DHA04 Mart 2021 Perşembe 00:30 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 00:30
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Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi.

Tokgöz, "Öncelikle Uğur Kulaksız hocama sonsuz teşekkür ediyorum. Pandemi nedeniyle aylardır taraftar özlemi yaşıyoruz. Bütün taraftarımız geçen sezondan itibaren düşme travması yaşıyoruz. Her zaman bir gerginlik ve üzüntü var. Bu galibiyet tüm taraftarımıza hediyemiz olsun. Kayserispor Yönetim Kurulu olarak gecemizi gündüzümüze katarak tüm kadroyu hazırlayarak bu maçlara çıkıyoruz. Bu üç puan inancın göstergesiydi. İnanmış ve vazgeçmeyen bir Kayserispor gördük. Kontrollü ve sağ duyulu bir oyun oynadık. Bundan sonra tüm maçlara 3 puan için çıkacağız." diye konuştu.

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