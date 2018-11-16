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Mustafa Yumlu ameliyat oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'da savunma oyuncusu Mustafa Yumlu ameliyat oldu.

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Ligin 11'inci haftasındaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor deplasmanında sakatlanarak 62'nci dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan tecrübeli stoper, Almanya'da sağ diz ön çapraz bağ ve menüsküs yırtığı ameliyatı oldu. Sezonu kapatan Mustafa'nın operasyonunun başarılı geçtiği açıklandı.

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