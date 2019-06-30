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Mustafi’ye kiralık teklifi

SAVUNMAYI kaliteli bir isim ile takviye ederek sağlama almak isteyen Fenerbahçe’nin Arsenal’de forma giyen Shkodran Mustafi ismi üzerinde karar kıldığı öğrenildi.

  • Star Spor
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Ancak İngiliz kulübü Alman oyuncu için 25 milyon euro bonservis bedeli belirlediği için Sarı-Lacivertliler’in bunu karşılaması mümkün değil. Yine de 27 yaşındaki oyuncuyu kadroya katma sevdasından vazgeçmeyen Kanarya’nın kiralama teklifi ile yeniden Premier Lig ekibinin kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Mali dengeyi sağlamak için adımlarını dikkatli atmak zorunda olan Fener yönetiminin imkanları zorlayarak, Arsenal’e iyi bir teklif sunmaya hazırlandığı ve bu hafta içinde bu konuda önemli bir adım atılacağı ifade edildi. Mustafa geçen sezon 31 maçı çıkarken, 2 gol kaydetti.

Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor

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