Nabil Dirar'ın devre arasında yeni adresi Toulouse olabilir

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan oyunculardan olan Nabil Dirar, kendine kulüp arıyor. Sarı-lacivertlilerde forma şansı kalmayan Dirar, Fas Milli Takımı’ndaki yerini de kaybetme tehlikesi yaşıyor.

Tecrübeli futbolcu, milli takımda zorluklar çekmeye başladı. 2019 Afrika Uluslar Kupası’na hazırlanan Fas’ta teknik direktör Herve Renard, Dirar’a oynama zorunluluğu koydu. 30 yaşındaki futbolcuyu sağ bekte kullanmak isteyen ancak öğrencisinin kulüp bazında forma giymediği için sıkıntı çeken Renard transfer tavsiyesinde bulunuyor. Şu anda Fas’ın mevcut kadrosunda Dortmund’da yıldızını parlatan Hakimi başta olmak üzere 3 farklı ismin olması Dirar’ı sıkıntıya sokuyor.

Renard’ın da Dirar’a Avrupa liglerine transfer olmasını istediği özellikle Fransa Ligue 1’de bir takıma gitmesinin doğru olacağını belirttiği ifade edildi. Deneyimli yıldızın da menajeriyle birlikte özellikle Ligue 1’de görüşmelerde olduğu dile getirildi. Toulouse’un da Dirar’la ilgilendiği kaydedildi.

Yine Fas antrenörü Renard’ın Dirar’a Katar ya da Suudi Arabistan gibi liglere gitmemesini istediği, Avrupa’da kalmasını tavsiye ettiği bildirildi.

(Skorer)