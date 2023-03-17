Naci Ünüvar, milli takım tercihini duyurdu!

Trabzonspor'un genç oyuncusu Naci Ünüvar, milli takım tercihini açıkladı.

Bordo mavili takımın Ajax'tan kiraladığı 19 yaşındaki futbolcu Türkiye Milli Takımı'nı seçtiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ünüvar, "Ay Yıldızlı formayı gururla temsil etmeye karar aldım. İnşallah Türk Milli takımıyla nice başarılar kazanacağız." ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 11 resmi maça çıkan Naci Ünüvar, bu karşılaşmaların 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 395 dakika sahada kalan 19 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 1 asistle skora katkıda bulundu.