Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Ajax'ta forma giyen Naci Ünüvar transferinde mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, 19 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Hollanda ekibiyle anlaştı. Naci Ünüvar, bu sabah 08.00 sıralarında Trabzon'a iniş yaptı. Trabzonspor'un transferi resmi olarak kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Maç sonunda büyük kavga! Montella ve Balotelli...

"İNŞALLAH ŞAMPİYON OLURUZ"

Havaalanında kendisini bekleyen basın mensuplarına, "Trabzonspor çok büyük bir kulüp inşallah bu sezon da şampiyon oluruz" diyen Ünüvar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kura için de, "Çok iyi bir grup olduğunu düşünüyorum, zorlu bir grup olacak. Deplasmanlarda oynayacağımız maçlar dahil çok zevkli geçecek diye düşünüyorum. Yüzde yüzümüzü verip, bu gruptan çıkmayı düşünüyoruz" sözlerini kullandı.