Nagatomo antrenmanlara çıktı
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Japon futbolcu Nagatomo'dan müjdeli haber geldi.
Galatasaray, 2018-2019 Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, antrenman öncesi kahvaltıda bir araya geldi.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda gerçekleştirilen antrenmana koordinasyon çalışmasıyla başlandı. Daha sonra dar alan pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde çift kale dar alan oyunu oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
NAGATOMO GERİ DÖNDÜ
Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Ozan Kabak ve Yuto Nagatomo, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Galatasaray Futbol Takımı, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.
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