Nagatomo’ya talip var

Seri A temsilcilerinden Fiorentina’nın Sarı-Kırmızılı takımla oynadıkları hazırlık maçında beğendikleri Yuto Nagatomo’yu gündemine aldığı iddia edildi. Tuttomercatoweb’in haberine göre Floransa kulübünün sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki Japon sol bek için CimBom’a 1.5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu öğrenildi. Galatasaray’a gelmeden önce Cesena ve İnter’de de forma giyen Nagatomo’nun 7 yıl oynadığı Seri A’ya dönmeye sıcak bakabileceği ifade ediliyor.