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Spor

Nagelsmann, Bayern Münih'i karıştırıyor! Goreztka yerine 19'luk oyuncuyu çağırdı

Almanya Milli Takımı'nda teknik direktör Julian Nagelsmann'ın Goretzka yerine yine Bayern Münih forması giyen 19 yaşındaki futbolcu Pavlovic'i kadroya çağırmayı planladığı belirtildi.

12 Mart 2024 Salı 21:46 - Güncelleme:
Nagelsmann, Bayern Münih'i karıştırıyor! Goreztka yerine 19'luk oyuncuyu çağırdı
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EURO 2024 yaklaşırken milli takımların kadroları da büyük bir merakla bekleniyor.

Bu doğrultuda Almanya Milli Takımı'nda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Bild'in haberine göre; Almanya milli takım antrenörü Julian Nagelsmann, Bayern Münih forması giyen Leon Goreztka'yı Fransa ve Hollanda ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna almayacak.

PAVLOVIC İLK KEZ KADROYA

Nagelsmann'ın Goretzka yerine yine Bayern Münih forması giyen 19 yaşındaki futbolcu Pavlovic'i kadroya çağırmayı planladığı aktarıldı.

Genç oyuncu, kadroya çağırılması durumunda ilk kez Almanya A takımıyla mücadele edecek.

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