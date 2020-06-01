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Spor

Nainggolan'ın rüyası Roma'ya tekrar dönmek!

Nainggolan'ın Roma aşkı bir türlü bitmiyor. Geçtiğimiz sezon eski takımı Cagliari'ye dönen Nainggolan iddiaya göre Roma'ya tekrardan transfer olacak.

01 Haziran 2020 Pazartesi 18:17 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 18:17
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2010 yılında Cagliari'ye Piacenza takımından transfer edilen Nainggolan, ardından Roma ve Inter gibi takımların formasını giydi ve geçtiğimiz sezon yeniden Cagliari'ye döndü.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Radja Nainggolan için kulübü Inter'e geri dönüş yolu görünüyor.

Şu anda Serie A'da Brescia Başkanlığı'nı yürüten Massimo Cellino, 32 yaşındaki oyuncu için; "Onu sevmemek kolay değil. Son karşılaşmamızda bana sıkıca sarılmıştı. Tahminime göre yeniden Roma'ya dönecektir. Nainggolan'ın rüyası bu." dedi.

Radja Nainggolan, bu sezon Cagliari forması ile 24 resmi maça çıktı. Belçikalı orta saha, bu maçlarda takımına 5 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. 

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