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Spor

Büyük tepki gördü! Napoli 25 Mart'ta antrenmanlara başlayacak!

Koronavirüs salgınını en şiddetli hisseden İtalya'da Napoli'nin 25 Mart'ta antrenmanlara başlayacağının öğrenilmesine büyük tepki var.

21 Mart 2020 Cumartesi 19:00 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 19:00
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Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve salgını en şiddetli hisseden ülke olan İtalya'da Napoli gündeme oturdu.

İtalyan ekibi tüm çağrılara rağmen 25 Mart'ta antrenmanlara başlama fikrini değiştirmedi. Avrupa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4 bin 32 kişinin öldüğü, 37 bin 860 kişinin tedavi gördüğü İtalya’da Napoli'ye tepki geldi! İtalyan futbolu camiası, salgına karşı neredeyse tek yürek olurken Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis'in antrenmanlara başlama konusundaki ısrarı gündeme oturdu.

'TEHLİKELİ' UYARISI

İtalyan Futbolcular Sendikası da konuya müdahil olarak bir açıklama yaptı ve bu durumu "tehlikeli" olarak nitelendirdi. Napoli'nin ise fikrini değiştirmediği ve 25 Mart tarihinde yeşil sahalara ineceği İtalyan basınında haberleştirildi. Yine İtalyan basınında çıkan haberlere göre, bazı uzmanlar 23 ile 28 Mart arasında virüsün yayıldığı kişi sayısının zirve yapmasını bekliyor.

Başbakan Giuseppe Conte, 9 Mart'ta imzaladığı kararnameyle, ülke genelinde serbest dolaşımı yasaklayan, evden zorunlu ihtiyaçlar dışında çıkışları sınırlandıran sıkı karantina tedbirlerini uygulamaya koymuş, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteleri, tüm spor müsabakalarını 3 Nisan’a kadar askıya almıştı. Koronavirüs dolayısıyla 4 bin 32 kişinin öldüğü ülkede, 37 bin 860 kişi tedavi görüyor.

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